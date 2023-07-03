МИД об обманутых паломниках-казахстанцах: в Саудовской Аравии следственных действий не будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с паломниками, которые стали жертвами мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со стороны МИД РК в лице нашего генерального консула в городе Джидде была оказана помощь. Им поступил звонок от наших граждан о том, что они находятся в полицейском участке в Саудовской Аравии по несоответствующей для хаджа визе. То есть, у всех задержанных паломников была туристическая виза, которая не разрешает прохождение хаджа. Естественно, генеральный консул со своими сотрудниками немедленно выехали в полицейский участок и оказали содействие, чтобы наших гарждан освободили и отправили в отель. По некоторым данным, туркомпания привезла на территорию Саудовской Аравии более 300 наших граждан по именно таким визам. Отследить местонахождение всех паломников не представляется возможным, ибо когда более 100 паломников освобождали из полицейского участка, их на нескольких автобусах начали развозить в разные части города», - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, часть обманутых паломников уже вернулась в Казахстан за свой счет. «Саудовские власти сообщили, что Казахстану выделяется определенное количество квот. Сейчас мы работаем с этой компании. Представитель этой компании никуда не убежал. Он находится в Саудовской Аравии и оказывает помощь в возвращении домой (граждан – прим. ред.). Остальная группа планирует вернуться в Казахстан 5 июля. Потом они здесь в правовом поле могут предъявлять все свои претензии. Так как обманула казахстанская компания и пострадали граждане Казахстана, на территории Саудовской Аравии никаких следственных и проверочных действий совершаться не будет», - сказал Айбек Смадияров.

Ранее Глава Государства Касым-Жомарт Токаев поручил наказать обманувшую паломников турфирму.

Президент отметил, что незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом.