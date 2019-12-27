МИД КНР выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air, передает МИА «Казинформ».

«Мы глубоко скорбим по жертвам и выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.