МИД КНР: Поздравляем Казахстан с успешным проведением парламентских выборов

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 10 января в Казахстане успешно прошли выборы в нижнюю палату Парламента. В этой связи, китайская сторона поздравляет Казахстан и выступает за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.

«10 января в Казахстане успешно прошли выборы в нижнюю палату Парламента. В этой связи Китай поздравляет Казахстан», - отметил представитель МИД КНР.

«Уверены в том, что Казахстан добьётся больших успехов в деле национального развития и строительства», - подчеркнул дипломат.

По словам Чжао Лицзян, Китай и Казахстан «являются дружественными соседями, постоянными и всесторонними стратегическими партнерами».

«Китай готов приложить совместные с Казахстаном усилия для содействия непрерывному развитию двусторонних отношений», - резюмировал он.