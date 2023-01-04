МИД Китая прокомментировал введенные в других странах меры по COVID-19 для прибывающих из КНР

4 Января 2023, 12:09

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОМР - Китай считает, что противоэпидемические меры всех стран должны быть научно обоснованными и соразмерными, а также не влиять на нормальные обмены и сотрудничество между людьми, заявила во вторник официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Отвечая на вопросы во время ежедневного пресс-брифинга, она отметила, что с момента вспышки коронавирусной эпидемии Китай принимает активное участие в международных контактах и обменах, направленных на борьбу с COVID-19, и сотрудничает с международным сообществом, в том числе ВОЗ, для решения соответствующих проблем.Говоря об изменении эпидемиологической обстановки и актуальной ситуации в области мер реагирования на коронавирусную эпидемию, Мао Нин заявила, что компетентные органы Китая делятся информацией своевременно, открыто, прозрачно и в соответствии с законом.

«Мы поделились данными вирусного генома по последним случаям заражения COVID-19 в Китае в рамках Глобальной инициативы по обмену данными о гриппе /GISAID/», - подчеркнула Мао Нин.

Представительница китайского внешнеполитического ведомства также добавила, что несколько дней назад компетентные органы Китая провели видеоконференцию со специалистами ВОЗ. Обе стороны обменялись мнениями по текущей ситуации с COVID-19, медицинскому лечению, вакцинации и другим техническим вопросам. Они договорились продолжить технический обмен и приложить все силы для скорейшего завершения глобальной пандемии.

Эксперты в области здравоохранения из многих стран заявили, что штаммы COVID-19, распространяющиеся в настоящее время в Китае, ранее уже были обнаружены в других местах, и новый вариант может появиться в любой точке планеты, поэтому нет необходимости во введении специальных ограничений на въезд китайцев, отметила она.

По словам Мао Нин, Китай всегда считает, что во всех странах меры реагирования на COVID-19 должны быть научно обоснованными и соразмерными. Они не должны использоваться для политических манипуляций или дискриминации, а также не должны влиять на регулярные обмены между людьми и сотрудничество.

Как ранее сообщалось, Китай столкнулся с беспрецедентной волной заболеваемости спустя месяц после того, как власти сняли жесткие санитарные ограничения.

В последние дни более десятка стран ввели тесты на COVID-19 для пассажиров, прибывающих из Китая, Пекин осудил эти меры.

Ранее в Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде, после чего было объявлено, что страна вновь откроет свои границы 8 января и отменит карантинные меры, которые были введены для предотвращения распространения вирусных инфекций. Также сообщалось, что Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска, вновь начнет выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок.

Тем временем, тысячи пациентов с симптомами COVID-19 ежедневно поступают в медицинские учреждения Шанхая в экстренном порядке. Больницы там переполнены.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев