МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по вопросам расследования событий «Трагического января»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл в формате видеоконференции встречу с Исполнительным директором международной неправительственной организации «Human Rights Watch» Кеннетом Ротом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили вопросы соблюдения международных норм и стандартов в области прав человека в контексте событий «Трагического января» в Казахстане.

«В соответствии с поручениями Президента Казахстана правоохранительные органы государства должны обеспечить беспристрастное расследование вооружённых беспорядков в полном соответствии с законами нашей страны», – отметил в этой связи глава МИД Казахстана.

«Мы приветствуем открытость казахстанских властей к диалогу и сотрудничеству и заверения о приверженности соблюдению международных стандартов в области прав человека», – подчеркнул в свою очередь К. Рот.

В ходе встречи было отмечено, что МИД Казахстана и Human Rights Watch разделяют заинтересованность в объективном расследовании январских событий. М.Тлеуберди подтвердил, что казахстанские следственные органы готовы рассматривать каждый конкретный случай обеспокоенности граждан и международной общественности.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении рабочих контактов и предметного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.