+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по вопросам расследования событий «Трагического января»

8 Февраля 2022 20:07
Поделиться:
МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по вопросам расследования событий «Трагического января»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл в формате видеоконференции встречу с Исполнительным директором международной неправительственной организации «Human Rights Watch» Кеннетом Ротом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Состоялся телефонный разговор Мухтара Тлеуберди с Сергеем Лавровым
Посол Казахстана встретился с гендиректором Организации по запрещению химического оружия Когда возместят ущерб пострадавшим при беспорядках предпринимателям в Алматы Нужно оживить настоящий алматинский дух - Касым-Жомарт Токаев

Стороны обсудили вопросы соблюдения международных норм и стандартов в области прав человека в контексте событий «Трагического января» в Казахстане.

«В соответствии с поручениями Президента Казахстана правоохранительные органы государства должны обеспечить беспристрастное расследование вооружённых беспорядков в полном соответствии с законами нашей страны», – отметил в этой связи глава МИД Казахстана.

«Мы приветствуем открытость казахстанских властей к диалогу и сотрудничеству и заверения о приверженности соблюдению международных стандартов в области прав человека», – подчеркнул в свою очередь К. Рот.
В ходе встречи было отмечено, что МИД Казахстана и Human Rights Watch разделяют заинтересованность в объективном расследовании январских событий. М.Тлеуберди подтвердил, что казахстанские следственные органы готовы рассматривать каждый конкретный случай обеспокоенности граждан и международной общественности.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении рабочих контактов и предметного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.


Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Состоялся телефонный разговор Мухтара Тлеуберди с Сергеем Лавровым
Посол Казахстана встретился с гендиректором Организации по запрещению химического оружия
Когда возместят ущерб пострадавшим при беспорядках предпринимателям в Алматы
Нужно оживить настоящий алматинский дух - Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
4 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
5 Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
6 Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Читайте также
Нужно оживить настоящий алматинский дух - Касым-Жомарт Токаев
Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив