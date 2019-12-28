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МИД Израиля выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

28 Декабря 2019 19:05
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МИД Израиля выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В израильском МИДе выразили соболезнования по поводу авиакатастрофы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство cursorinfo.co.il.

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«Государство Израиль выражает искренние соболезнования народу Казахстана в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета Bek Air Flight Z92100 под городом Алматы. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал на своей странице в Twitter спикер израильского МИДа Лиор Хаят.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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