МИД Израиля выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В израильском МИДе выразили соболезнования по поводу авиакатастрофы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство cursorinfo.co.il.

«Государство Израиль выражает искренние соболезнования народу Казахстана в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета Bek Air Flight Z92100 под городом Алматы. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал на своей странице в Twitter спикер израильского МИДа Лиор Хаят.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.