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    18:44, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД ищет адвокатов для казахстанцев, задержанных в Индонезии

    Министерство иностранных дел РК ищет адвокатов для двух казахстанцев, задержанных в Индонезии, по подозрению в сбыте наркотических веществ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    — Их еще не приговорили, идет следствие, впереди еще суд, мы об этом еще знали весной. Их весной задержали. А сейчас мы ведем работу, чтобы найти хороших адвокатов и поддерживаем связь с родными, — сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

    По его словам, казахстанцев можно будет вернуть в страну только после вступления в силу судебного решения.

    — Для этого нужно двустороннее соглашение об обмене осужденных. К сожалению, с Индонезией у нас его нет. Но наши дипломаты в Индонезии приложат все усилия, чтобы найти хоть какое-то понимание с местными властями, — добавил Смадияров.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев рассказал о задержании двух казахстанцев в Индонезии.

    О том, с какими странами Казахстан может обмениваться осужденными, можно прочитать здесь.

    Теги:
    Осужденные Индонезия Дипломат МИД РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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