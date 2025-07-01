МИД ищет адвокатов для казахстанцев, задержанных в Индонезии

— Их еще не приговорили, идет следствие, впереди еще суд, мы об этом еще знали весной. Их весной задержали. А сейчас мы ведем работу, чтобы найти хороших адвокатов и поддерживаем связь с родными, — сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

По его словам, казахстанцев можно будет вернуть в страну только после вступления в силу судебного решения.

— Для этого нужно двустороннее соглашение об обмене осужденных. К сожалению, с Индонезией у нас его нет. Но наши дипломаты в Индонезии приложат все усилия, чтобы найти хоть какое-то понимание с местными властями, — добавил Смадияров.

Ранее заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев рассказал о задержании двух казахстанцев в Индонезии.

О том, с какими странами Казахстан может обмениваться осужденными, можно прочитать здесь.