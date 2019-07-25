МИД Беларуси прокомментировал инцидент с ранением дипломата в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ-АГЕНТСТВО АНАДОЛУ – Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал инцидент с ранением дипломата в Турции и отметил, что нет политической подоплеки в происшествии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

Представитель Посольства Беларуси в Анкаре Александр Поганшев подвергся нападению вечером 24 апреля в столичном районе ОР-АН, когда возвращался домой с сыном.

«Проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах произошедшего. На наш взгляд, нет никакой политической подоплеки. Вероятно, сказалось недовольство поведением детей, которые играли во дворе. Возможно, на этой почве произошел всплеск эмоций», - отметил Макей.

Владимир Макей подчеркнул, что рано делать какие-то выводы до завершения расследования и поблагодарил турецкую сторону за оперативную помощь.

Дипломат был незамедлительно доставлен в больницу и успешно прооперирован. Его состояние нормализуется.

Тем временем посол Беларуси в Турции Андрей Савиных сообщил, что пострадавший белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.