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МИД Азербайджана выразило соболезнования Казахстану

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
10 Января 2022, 15:07
МИД Азербайджана выразило соболезнования Казахстану

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования Казахстану в связи с Днем общенационального траура. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в Twitter, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаем соболезнования братскому казахскому народу, семьям и близким людей, погибших в ряде регионов страны в результате трагических событий. Желаем Казахстану мира, стабильности и благополучия», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отметим, что в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.

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