Microsoft уволит 4800 сотрудников: в компании заявили, что сокращения не связаны напрямую с ИИ

Microsoft сократит 4800 рабочих мест на фоне увольнений в технологическом секторе, связанных с ИИ, передает Kazinform со ссылкой на DW .

В результате такого решения работы лишатся около 2,1% персонала компании. При этом в служебной записке для сотрудников директор Microsoft по персоналу отметила, что искусственный интеллект меняет подход к выполнению работы за счет автоматизации некоторых задач, но увольнения не связаны с ним напрямую.

— Я также хочу прямо сказать, что должности, упраздняемые сегодня, не заменяются ИИ. В то же время верно то, что ИИ меняет подход к выполнению работы, — приводит ее слова агентство Reuters.

Журналисты добавляют, что Microsoft «часто сокращает штат ближе к концу своего финансового года, который заканчивается в июне, в рамках формирования планов расходов на новый год». На момент публикации 6 июля акции компании Microsoft подешевели чуть более чем на 1,5%.

Ранее сообщалось о том, что Microsoft потеряла эксклюзивный доступ к технологиям OpenAI.