Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Microsoft потеряла $126 млн из-за решения уйти из России
27 Июля 2022 09:42

Microsoft потеряла $126 млн из-за решения уйти из России

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Американская корпорация Microsoft столкнулась с операционными издержками в $126 млн из-за решения покинуть российский рынок. Об этом говорится в опубликованном во вторник финансовом отчете компании за минувший квартал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Российские школы смогут пользоваться аналогами программ Microsoft с 1 января

Ранее Microsoft сообщила, что продолжит сворачивать работу в России, пока не сократит свое присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью. «В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», - указывается в сообщении.

Согласно отчету, квартальная выручка компании составила $51,9 млрд, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чистая прибыль Microsoft составила $16,7 млрд, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В конце марта Microsoft заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций. С июня при попытке установки из России Windows 11 и Windows 10 с сайта Microsoft возникает ошибка. Компания эти проблемы не комментировала.


Фото: AP Photo/Swayne B. Hall

Новости по теме
Первый случай оспы обезьян обнаружен у беременной женщины в США
США лидируют в мире по числу зарегистрированных случаев оспы обезьян
Свыше 40 строений разрушил крупнейший пожар в Калифорнии
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Первый случай оспы обезьян обнаружен у беременной женщины в США
США лидируют в мире по числу зарегистрированных случаев оспы обезьян
Свыше 40 строений разрушил крупнейший пожар в Калифорнии
МВФ ухудшил прогноз на ближайшие годы
Цена газа в Европе поднялась выше $2 200 впервые с начала марта
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в ряде регионов КНР
Продолжительность жизни в ФРГ сократилась на полгода из-за ковида
Популярное
1 Драка в акимате Нур-Султана: обе стороны конфликта подали заявление в полицию
2 Арестованы организаторы беспредельного кокпара в Талгаре
3 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
4 Башенный кран упал в Алматы, погиб человек
5 Овец на 2,5 млн тенге присвоил скотник в Абайской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив