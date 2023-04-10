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Microsoft открывает мультирегиональный хаб в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Апреля 2023, 13:10
Microsoft открывает мультирегиональный хаб в Казахстане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате совместной работы, проведенной Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Генеральным Консульством РК в г. Сан-Франциско (США), достигнута договоренность с корпорацией «Microsoft» об открытии мультирегионального хаба с расположением на территории Казахстана. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи министра цифрового развития Багдата Мусина и генерального директора «Microsoft» по Казахстану Сергея Лещенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

«Локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе. Так, будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей», - отметил Багдат Мусин.

«Создание Регионального хаба «Microsoft» имеет для Казахстана большое значение. В вашей стране имеется вся соответствующая инфраструктура. Мы с удовольствием будем работать здесь и реализовывать совместные проекты», - заверил генеральный директор офиса «Microsoft» в Казахстане Сергей Лещенко.

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Напомним, в сентябре минувшего года в рамках визита на 77 сессию Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорк состоялась встреча Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором корпорации «Microsoft» по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс. В рамках встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, расширение казахстанского офиса до регионального хаба.

В марте, в ходе рабочего визита Багдата Мусина в Кремниевую долину, в офисе Microsoft вновь были затронуты перспективы расширения офиса в Казахстане.


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