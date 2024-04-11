Microsoft инвестирует $2,9 млрд в Японию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обеспечил инвестиции в области искусственного интеллекта на сумму $2,9 млрд от Microsoft Corp. во время официального визита в Вашингтон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

В ходе встречи с Кисидой президент Microsoft Брэд Смит сообщил о самых крупных инвестициях компании в азиатскую страну, включающих меры по модернизации центров обработки данных, необходимых для использования ИИ, и усилению облачных вычислений.

Кисида прибыл в Вашингтон в понедельник – это первый официальный визит японского лидера за девять лет.

Согласно источникам компании, Microsoft планирует открыть свой первый в Японии исследовательский центр в Токио, с целью поддержки исследований в таких областях, как ИИ и робототехника, а также улучшит оборудование на своих объектах в стране, внедрив передовые полупроводники.

Кисида сказал, что Япония будет сотрудничать с США для ускорения мирового экономического роста в области ключевых технологий, включая полупроводники, искусственный интеллект, квантовые вычисления и чистую энергию, расширяя взаимные инвестиции.

Фото: Kyodo News

Ожидается, что Кисида и Байден, подтвердят двустороннее сотрудничество в различных областях, начиная от безопасности и передовых технологий до устойчивости цепочек поставок.

В прошлом месяце крупнейший японский производитель стали Nippon Steel Corp. заявил, что он намерен следовать своему плану по приобретению United States Steel Corp. на сумму $14,1 млрд, несмотря на возражения со стороны Байдена.

Посол США в Японии заявил в понедельник, что «отношения США с Японией глубже, крепче и важнее, чем отдельная коммерческая сделка».

Также в ходе своего визита Кисида планирует посетить Северную Каролину, где Toyota Motor Corp., крупнейший японский автопроизводитель, строит новый завод по производству аккумуляторов для расширения своей линии электромобилей.

Кисида стремится продемонстрировать вклад Toyota в создание рабочих мест и инвестиции в США, учитывая возможность того, что Дональд Трамп, который критиковал торговый дефицит с Японией, может быть переизбран президентом в ноябре, говорят эксперты.