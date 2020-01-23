МИА «Казинформ» и итальянское агентство ANSA подписали соглашение о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Международное информационное агентство «Казинформ» подписало меморандум о сотрудничестве с итальянским информационным агентством ANSA, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандум о сотрудничестве подписали председатель правления AО «Казинформ» Аскар Умаров и председатель правления агентства ANSA Стефано де Алессандри.

«Для нас этот меморандум является очень важным. ANSA – ведущее информационное агентство Италии. Мы подписываем соглашение с ведущими и крупными информационными агентствами мира. Казинформ является пятым по счету агентством после France Press, EFE, ТАСС, Синьхуа, с которым мы подписываем меморандум. Мы очень рады и уверены, что сотрудничество между двумя агентствами даст возможность нашим читателям глубже понять друг друга и расширить сотрудничество в таких направлениях как бизнес и туризм», - отметил глава итальянского информагентства Стефано де Алессандри.

Агентство ANSA в рамках меморандума о сотрудничестве планирует выпускать на своем сайте рубрику «Новости Казахстана» на базе информационных сообщений МИА «Казинформ». В свою очередь, на английской версии сайта МИА «Казинформ» будут размещаться новости Италии в сфере политики, экономики, культуры.

Как отметил председатель правления ANSA, итальянскую сторону интересует экономическое развитие Казахстана, расширение бизнеса и развитие туристической отрасли.

«Сегодня мы подписали меморандум с крупнейшим информационным агентством Италии, которому исполнилось 75 лет. В рамках меморандума планируется расширить информационное сотрудничество», - прокомментировал глава МИА «Казинформ» Аскар Умаров.

Благодаря подписанному меморандуму, итальянское агентство стало 43-м, с которым МИА «Казинформ» сотрудничает на сегодняшний день. В рамках соглашения стороны планируют представить своим читателям новые проекты.

ANSA – ведущее информационное агентство Италии, которое освещает национальные и международные мероприятия. Информагентство владеет 22 собственными офисами по всей территории страны и осуществляет свою деятельность более чем в 80 городах 74 стран мира. ANSA ежедневно распространяет более 3000 новостных материалов, а также свыше 700 фотографий и видеороликов. Агентство помимо вещания на итальянском языке также предоставляет новости на английском, испанском, немецком, португальском и арабском языках.

Напомним, в этом году МИА «Казинформ» перешагнет 100-летний юбилей своей деятельности. Казинформ - государственное информационное агентство, первое в Казахстане получившее статус международного уровня.