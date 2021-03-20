МИА «Казинформ» и ИРНА проводят онлайн-фотовыставку, посвященную Наурызу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместную онлайн-фотовыставку «Наурыз: культурное наследие Ирана и Казахстана» организовали Международное информационное агентство «Казинформ» и Информационное агентство «ИРНА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Онлайн-фотовыставка проводится по случаю празднования Наурыза — великого праздника природного начала года и пробуждения, весеннего равноденствия и возрождения жизненных сил, объединяющего восточные народы.

В работе фотовыставки отображены традиции и обычаи, культурное наследие и природное богатство двух стран. На онлайн-фотовыставке представлено более 100 фотографий.

На странице МИА «Казинформ» с фотографиями можно ознакомиться по ссылке .

На странице агентства «ИРНА» онлайн-фотовыставка «Наурыз: культурное наследие Ирана и Казахстана» состоит из трех частей. Фото можно увидеть по ссылкам:

https://www.irna.ir/photo/84270226/سنت-ها-و-آیین-های-ایران-و-قزاقستان-از-نگاه-دوربین ,

www.irna.ir/photo/84270369/ ,

www.irna.ir/photo/84270195/.

Разделы онлайн-фотовыставки включают традиции и обычаи; культурное наследие; природа.

«ИРНА» представило всего 45 фотографий, а МИА «Казинформ» - 62 работы.

Отметим, что в прошлом году была организована онлайн-конференция совместно с информационным иранским агентством «ИРНА» на тему роли культурных отношений и СМИ между Ираном и Казахстаном. По завершению онлайн-конференции был вынесен ряд предложений касательно организации совместных проектов, одним из которых стала организация онлайн-фотовыставки на ресурсах информационных агентств «Казинформ» и ИРНА.