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МИА
13 Августа 2022 10:52

МИА "Казинформ" - 102 года!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международному информационному агентству «Казинформ» 13 августа 2022 года исполнилось 102 года.

13 августа 1920 года было создано Оренбургско-Тургайское отделение Российского телеграфного агентства (РОСТА) при Всесоюзном Центральном исполнительном комитете. В дальнейшем название агентства неоднократно менялось – оно называлось КирРОСТА, КазРОСТА, КазТАСС, а с 1937 года работало под названием КазТАГ в составе ТАСС – Телеграфного агентства Советского Союза.

После обретения независимости КазТАГ был преобразован из Информационного агентства при Совете Министров в Казахское государственное информационное агентство с прежним названием. Уже в ноябре 1997 года на базе КазТАГ было создано Казахское информационное агентство «КазААГ». А в 2002 году на базе агентства было образовано акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство».

Это изменение не стало последним в истории – в конце 2019 года было создано акционерное общество «Международное информационное агентство «Казинформ», объединившись с АО «Казконтент», которое до сего момента существовало как отдельный медиахолдинг.

В 2022 году Международное информационное агентство «Казинформ» было реорганизовано в состав НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

В настоящий момент «Казинформ» – это ведущее государственное информационное агентство, первое в Казахстане получившее статус международного уровня. Уже на протяжении 100 лет оно неизменно сохраняет авторитет надежного и оперативного источника информации о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других ключевых составляющих жизнедеятельности общества.

Корреспондентская сеть «Казинформа» не имеет аналогов среди отечественных информационных агентств: 15 собственных корреспондентов во всех регионах страны и зарубежные представительства в России, Китае, Турции, Европе, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, Иордании позволяют Агентству в режиме on-line передавать объективную и целостную картину событий, происходящих в стране и мире.


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