Медицина вполне может продлить жизнь человека, замедлить старение или по крайней мере продлить период здоровой активной жизни. Об этом на Nobel fest сказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ученые работают над критериями долголетия, чтобы увеличить продолжительность жизни. Как отметила Ольга Ткачева, на сегодня мировой рекорд долголетия 122 года. Гериатр дала несколько советов для того, чтобы продлить и улучшить свою жизнь.

— Важна физическая активность, потому что мышцы выделяют мягкие гормоны, которые замедляют старение. Также когнитивная активность. Чем выше уровень образования, больше навыков и знаний, тем человек дольше живет. Социальная активность, то есть общение и приятное времяпрепровождение. Одной из характеристик долгожителей, которые живут в голубых зонах, то есть в местах, где люди живут долго, является активное социальное общение. Люди старше 100 лет постоянно ходят в гости, созваниваются. На продолжительность жизни влияет хороший сон. Лучше засыпать не позже 11 часов и спать по 6-8 часов. Полезен умеренный стресс. Вредный стресс — это длительный и чрезмерный, например, потеря. А хороший стресс тот, который заставляет мобилизоваться, когда все усилия направлены на выполнение задачи. Это полезно, — рассказала Ольга Ткачева.

Эксперт обозначила важность мелатонина в процессе достижения долголетия и привела в пример результаты своего исследования качества и времени сна, уровня мелатонина и его влияния на людей старшего возраста и на продолжительность жизни. По ее словам, чем больше его вырабатывается, тем дольше период здоровой и активной жизни и его нужно оценивать и по возможности влиять на его уровень.

Помимо этого, Ольга Ткачева сказала, что для продления жизни необходимо следить за питанием.



— Очень известный геронтолог, который входит в топ мира, никогда не пьет чай с конфеткой, потому что знает, что белок будет откладываются на стенках сосудов. От легко усваиваемых углеводов нужно отказываться. Про диеты долго можно говорить. Все они работают на продление жизни. В голубых зонах люди немножечко не доедают. Эксперименты показывают, что уменьшение калорийности пищи на 30% от нормальной продлевает жизнь. Это еще не подтверждено, тем не менее, полезно вставать со стола с легким чувством голода, а не как мы привыкли — с легким чувством тошноты, — отметила гериатр.

Ольга Ткачева прокомментировала интересные исследования, которые проводились в Санкт-Петербурге.