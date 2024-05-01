— В настоящее время опасное половодье на реке Урал проходит через Западно-Казахстанский регион и приближается к Атырауской области. Но уже можно сказать, что мы уберегли 84 населенных пункта на берегах Урала. Причиной этому стали своевременно проведенные подготовительные работы. Вы сами видели, сколько километров дамб построено! Из всех регионов прибывают специальная техника и силовые структуры. Благодаря этому, все было сделано вовремя и, несмотря на повышение уровня воды в Урале, никакой опасности для 84 населенных пунктов не возникло, — сказал Ч.Аринов.