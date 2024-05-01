Мы уберегли 84 населенных пункта по берегам реки Жайык — Чингис Аринов
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал о ситуации на реке Жайык (Урал) в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на канале «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazinform.
— В настоящее время опасное половодье на реке Урал проходит через Западно-Казахстанский регион и приближается к Атырауской области. Но уже можно сказать, что мы уберегли 84 населенных пункта на берегах Урала. Причиной этому стали своевременно проведенные подготовительные работы. Вы сами видели, сколько километров дамб построено! Из всех регионов прибывают специальная техника и силовые структуры. Благодаря этому, все было сделано вовремя и, несмотря на повышение уровня воды в Урале, никакой опасности для 84 населенных пунктов не возникло, — сказал Ч.Аринов.
Руководитель ведомства поблагодарил всех казахстанцев, принявших участие в этой работе.
— Пользуясь моментом, выражаю огромную благодарность нашим спасателям, представителям Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, солдатам всех силовых структур. Также хочу поблагодарить представителям национальной компании «КТЖ», всем, кто участвовал в борьбе с наводнением, — сказал министр.