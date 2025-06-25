Мы обязаны поднимать гражданский и социальный статус техперсонала — депутат

— На сегодня заработная плата этих работников значительно ниже средней по стране. Несмотря на тяжелый физический труд, они часто оказываются вне рамок социальной защиты, льгот и профессиональной поддержки. Между тем, Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий, то есть Годом трудового человека. Это знак глубокого уважения к тем, кто своим трудом и потом обеспечивает ритм нашей повседневной жизни. Если эти сотрудники хотя бы один день не выйдут на работу — улицы заполнятся мусором, офисы покроются пылью, исчезнет привычная чистота. Почему мы не уделяем этому должного внимания? — отметил Т. Сериков в депутатском запросе, адресованном вице-премьеру Ермеку Кошербаеву.

Депутат выделил ряд проблем: низкая оплата труда, отсутствие четко закрепленного социального статуса, ограниченные возможности для оздоровления и отдыха, недостаток условий для профессионального роста и переквалификации.

— Для повышения статуса этих сотрудников в каждом государственном и квазигосударственном учреждении необходимо один раз в год предоставлять этим категориям сотрудников путевку в санаторий за счет учреждения, выплачивать 13-ю зарплату, при уходе в ежегодный отпуск — предоставлять дополнительное пособие в размере двух окладов, обеспечить бесплатное обучение и профессиональную переподготовку, ввести почетные звания и формы поощрения для вышедших на пенсию ветеранов технических профессий, — отметил Т. Сериков.

Это вопрос гуманности и справедливости, уверен депутат: Год рабочих профессий не должен остаться только красивым лозунгом, он должен быть наполнен реальными действиями. Первый шаг — это забота о тысячах трудящихся, чья работа остается «невидимой».

В этой связи мажилисмен предложил законодательно закрепить за ними статус «работников, имеющих общественно значимую профессию», ввести систему ежегодного распределения государственных квот на бесплатные санаторные путевки, обеспечить возможность бесплатного участия в курсах переквалификации и профессионального роста, а также рассмотреть возможность введения почетных званий и нагрудных знаков для пенсионеров технических профессий.

Ранее сообщалось, что во II полугодии ожидается рост зарплаты работников водного хозяйства РК до 50%.