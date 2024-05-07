«Мы не подвели» - ветеран Нацгвардии рассказал об участии в первой казахстанской миротворческой миссии

Более 20 лет назад казахстанские вооруженные силы завершили первую миротворческую миссию в Таджикистане. Сводный казахстанский батальон, сформированный из военнослужащих Пограничной службы КНБ, Минобороны и внутренних войск МВД РК, вместе с военнослужащими из соседних республик, на протяжении восьми лет нес службу по охране внешних границ СНГ, останавливая хлынувший во время гражданской войны в Афганистане поток оружия и наркотиков. Подробнее - в материале корреспондента агентства Kazinform.

В благородной миссии участвовали и военнослужащие, дислоцирующиеся в Шымкенте, в воинской части 6506 внутренних войск МВД РК, ныне Нацгвардии Казахстана. Четырежды отправлялся на казахстанско-афганскую границу фельдшер батальона воинской части, прапорщик Нурлан Мулдагалиев.

Мечтал быть похожим на отца

Быть военным Нурлан Айдынгалиевич мечтал всегда. Школьником он зачитывался книгами о войне. Не пропускал ни одного фильма о Великой Отечественной и Гражданской. Но главным примером для подражания для юного Нурлана был его отец. Сельский учитель Айдынгали Мулдагалиев с 1942 по 1944 годы воевал под Ржевом в составе 101-й казахской стрелковой бригады. После ранения попал на 1-й Белорусский фронт, освобождал Могилев. В бою был тяжело ранен, долго лечился и был списан по ранению. Домой вернулся с многочисленными наградами, в числе которых орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени и другие награды.

Детство и юность Нурлана Мулдагалиева прошли в поселке Круглоозерный Зеленского района Уральской области. Закончив школу, юный Нурлан принял решение поступать в военное училище, но опоздал с подачей документов. И чтобы не терять год, поступил в медицинское на санитарно-фельдшерский факультет. Но военным Нурлан Мулдагалиев все же стал. Отслужив срочную в Прикарпатском военном округе на Украине, он остался на службе, продолжив ее сначала в группе советских войск в Германии, а затем в Алматы.

Фото: Фото из личного архива Нурлана Мулдагалиева

Сводная рота

А 1992 году прапорщик Мулдагалиев был переведен на службу в шымкентский оперативный полк специального назначения. А уже спустя год, в рамках совместного договора о коллективной безопасности стран СНГ, подписанного между Казахстаном, Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, началось формирование первой сводной роты внутренних войск для отправки в Горно-Бадахшанскую область для охраны внешних границ СНГ.

Формировалась сводная рота на добровольной основе, но даже при этих условиях, желающих оказалось больше, чем достаточно. Офицеры, солдаты срочной службы – все, как один понимали, насколько важна поставленная перед ними задача, а потому ответственно и с полной отдачей готовились к ее выполнению.

Пройдя в Шымкенте двухмесячную подготовку, рота под командованием подполковника Ныдыржана Цыдыпова, была направлена в Таджикистан. Из Душамбе казбатовцев перебросили Хорог, а после – в Горно-Бадахшанскую область близ поселка Калай-Хумб.

-Там мы окапывались, ставили блиндажи. Нелегко было привыкать к службе в новых условиях, но мы справились, - вспоминает первые месяцы на таджикско-афганском рубеже Нурлан Айдынгалиевич.

Уже в сентябре того же 1993 года прапорщик Мулдагалиев, как и все военнослужащие первой сводной роты, после трех месяцев службы на таджикско-афганском рубеже, был отправлен домой. Но год спустя вновь вернулся в горячую точку.

Всего же Нурлан Айдынгалиевич четырежды выезжал в Таджикистан. В последний раз – в 1997 году. Его ветеран внутренних войск называет самым тяжелым. Прорывы и обстрелы на границе тогда были регулярными. Российские пограничники, с которыми казахстанцы несли службу практически плечо к плечу, часто попадали в засады. Им на выручку спешили военнослужащие из Казахстана.

Фото: Фото из личного архива Нурлана Мулдагалиева

Засада у кишлака Кургавад

Не раз прапорщику Мулдагалиеву приходилось оказывать медицинскую помощь раненым российским бойцам. Случай, произошедший в декабре 1995-го, Нурлан Айдынгалиевич называет самым ярким и одновременно трагическим эпизодом в службе на таджикско-афганском рубеже.

-4 декабря российская мотоманевренная группа попала в засаду в районе таджикского кишлака Кургавад. Ей на выручку срочно готовилась новая группа. А так как была информация о ранении их фельдшера, на помощь позвали меня. Выехав в десять утра, к месту назначения мы были только в пять часов дня. На месте, где российские пограничники попали в засаду, мы нашли по одному сгоревшему БТРу и БМП, неподалеку от которых лежали обезглавленные тела российских солдат. Возглавлявший тогда российский отряд полковник Нероев попросил меня, как медика осмотреть погибших. Зрелище это было тяжелое. На груди одного из бойцов мы нашли записку: «Это вам от братьев-афганцев за войну в Чечне». Тогда я собственными глазами увидел – что творили афганцы. Отправив тела погибших на вертолете, мы вернулись в Кургавад, где мне пришлось оказывать медпомощь раненым российским солдатам. А на следующий день полковник Нероев, поблагодарив за службу, вручил мне знак «Отличник погранвойск», - вспоминает ветеран.

Фото: Фото из личного архива Нурлана Мулдагалиева

Ребятам из Казбата

Хорошо запомнился прапорщику Мулдагалиеву и другой эпизод. Летом 1994 года в Харог должен был приехать президент Таджикистана Эмомали Рахмонов. В связи с его визитом рота, возглавляемая тогда командиром полковником Ахметжановым, получила задание по охране таджикского президента и его вертолета. И с этой задачей казбатовцы с успехом справились.

-Нам доверяли, и мы не подвели. Таджикистанцы, в большинстве своем, были нам благодарны. Во время службы были случаи, когда люди приходили и предупреждали нас о готовящихся маджахедами прорывах или переправке героина, - отметил Нурлан Айдынгалиевич.

Памятным и очень дорогим сердцу событием для прапорщика Мулдагалиева стало участие в состоявшемся в декабре 2007 года торжественном открытии в Душанбе монумента воинам-казахстанцам, погибшим при охране таджикско-афганской границы. Монумент был открыт 15 декабря 2007 года при поддержке посольства Казахстана в Таджикистане, Министерства обороны и Национальной гвардии РК.

Фото: Фото из личного архива Нурлана Мулдагалиева

Восемь лет стояли казахстанцы на южных рубежах Содружества. Более десяти тысяч воинов прошли здесь школу мужества. К сожалению, не все бойцы вернулись к своим семьям. Самой тяжелой потерей для сводного батальона стала гибель 17 военнослужащих части 6506, в апреле 1995 года в Пшихаврском ущелье. Указом Президента страны пятеро из погибших военнослужащих награждены орденами «Айбын» второй степени. Еще 12-ть – медалями «Жауынгерлiк ерлiгi yшiн». В память о воинах во всех регионах, где дислоцируются части внутренних войск, ежегодно проводятся Дни памяти. Именами героев названы улицы и школы, в их честь установлены обелиски.