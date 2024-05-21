Мы не будем препятствовать академической свободе Назарбаев Университета – Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что уделяет внимание вопросу сохранения потенциала Назарбаев Университета, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В настоящее время Правительство и министерство уделяют внимание сохранению потенциала Назарбаев Университета. В этом контексте принимаются соответствующие меры по сохранению академической свободы. Во-первых, не будет никаких государственных ограничений на финансирование и академическое направление Назарбаев Университета. Во-вторых, продолжается процесс выбора нового президента образовательного учреждения. Я лично общался с несколькими кандидатами. Сейчас поступают заявления от сильных специалистов, работавших в Университете Абу-Даби, высших учебных заведениях Канады, США и Великобритании, - заявил С. Нурбек, отвечая на вопросы на брифинге в Правительстве.

В связи с этим он сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый президент вуза.

- Наша цель – повысить потенциал этого университета. Будет сделан упор на исследовательский формат. Некоторые неэффективные направления могут быть закрыты, но основная поддержка не изменится. Назарбаев Университет - полноценное научно-образовательное учреждение, соответствующее международным стандартам, - заявил министр.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов обозначил задачи для Назарбаев Университета.