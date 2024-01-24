Мы хотим, чтобы Астанинский процесс оставался основной платформой урегулирования сирийского вопроса – глава делегации РФ

В столице стартовало XXI заседание Астанинского процесса по Сирии. Александр Лаврентьев, глава делегации Российской Федерации, одного из государств-гарантов в этом процессе, ответил на вопросы представителей СМИ и объяснил, почему Астанинский процесс, который должен был завершиться в прошлом году, возобновился в этом году, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Как вы знаете, казахстанская сторона сообщила, что проводит последнее заседание Астанинского процесса в июне прошлого года. Мы, страны-гаранты Астанинского процесса по Сирии (Турция, Иран, Россия — ред.) изучили этот вопрос и пришли к выводу, что «Астана должна оставаться принимающей площадкой». Конечно, это была просьба. Поступил совместный запрос трех стран к руководству Казахстана. То есть Астанинский процесс был возобновлен по инициативе Турции, Ирана и России, — сказал Александр Лаврентьев.

По его словам, сейчас активность Казахстана в международных делах возрастает.

— Мы видим, что руководство Казахстана хочет активно участвовать в урегулировании сирийской проблемы. Контингент Казахстана участвует в миротворческой деятельности на Голанских высотах. В миссии ООН на Голанских высотах участвуют 139 военнослужащих. Там миротворцы нашей «Росгвардии» тоже поддерживают стабильность в регионе. Верю, что сотрудничество между нашими странами будет расширяться и будет полезным и в этой сфере. Поэтому я считаю, что астанинский формат останется очень эффективным механизмом урегулирования сирийского вопроса. Однако очевидно, что до урегулирования сирийского вопроса еще далеко. Уровень доверия между противоборствующими сторонами по-прежнему низкий, — добавил Александр Лаврентьев.

Ранее сообщалось, что Астанинский процесс по Сирии официально завершен.