Мы довели свою озабоченность до украинской стороны — в МИД РК прокомментировали атаку на КТК

В кулуарах Мажилиса журналисты задали вопрос представителю МИД РК о коммуникациях с Украиной после атаки на КТК.

- Мы довели нашу озабоченность до украинской стороны. Они это знают. Да, атаки на эту инфраструктуру были, ситуация понятная. Однако КТК работает в штатном режиме. Мы свою нефть экспортируем. Если опять будут такие инциденты — поднимем вопрос, - озвучил Алибек Куантыров.

Напомним, 7 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума — НПС «Кропоткинская» подвергся атаке БПЛА.

Несмотря на заявление Минэнерго Казахстана о том, что атаки беспилотников на объект КТК не будут иметь рисков для транспортировки казахстанской нефти, специалисты Каспийского трубопроводного консорциума считают, что последствия этого удара будут устраняться в течение от 1,5 до 2-х месяцев.