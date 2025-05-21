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    11:50, 21 Май 2025 | GMT +5

    Мы довели свою озабоченность до украинской стороны — в МИД РК прокомментировали атаку на КТК

    Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров прокомментировал атаку беспилотников на объект международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алибек Куантыров
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В кулуарах Мажилиса журналисты задали вопрос представителю МИД РК о коммуникациях с Украиной после атаки на КТК

    - Мы довели нашу озабоченность до украинской стороны. Они это знают. Да, атаки на эту инфраструктуру были, ситуация понятная. Однако КТК работает в штатном режиме. Мы свою нефть экспортируем. Если опять будут такие инциденты — поднимем вопрос, - озвучил Алибек Куантыров. 

    Напомним, 7 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума — НПС «Кропоткинская» подвергся атаке БПЛА.

    Несмотря на заявление Минэнерго Казахстана о том, что атаки беспилотников на объект КТК не будут иметь рисков для транспортировки казахстанской нефти, специалисты Каспийского трубопроводного консорциума считают, что последствия этого удара будут устраняться в течение от 1,5 до 2-х месяцев.

    Теги:
    Украина МИД РК Нефть КТК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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