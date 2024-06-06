Мы делаем акцент на инвестиционный потенциал – Минтуризма РК

Казахстан делает акцент на развитие инвестиционного потенциала туристической отрасли, заявил на брифинге в СЦК председатель Комитета индустрии и туризма РК Нуртас Карипбаев. Об этом передает агентство Kazinform.

По его словам, этот вопрос имеет прямое отношение к развитию сферы. Только в прошлом году в Казахстане открылись 117 новых туристических объектов на сумму 57 млрд тенге. На стадии реализации около 300 инвестпроектов на сумму 430 млрд тенге. При стопроцентной их реализации ведомством планируется создание свыше 7,6 тыс. рабочих мест.

– В начале этого года список приоритетных территорий расширен до ТОП-20. Таким образом, во всех регионах определены наиболее перспективные точки роста. В каждой дестинации планируется создать приоритетные туристские территории, – заявил Нуртас Карипбаев.

Он добавил, что до конца этого года планируется завершение 148 проектов на общую сумму 246 млрд тенге.

По словам спикера, этому поспособствовали меры господдержки отрасли. Нуртас Карипбаев отметил, что ведомством прорабатываются инициативы, которые позволят бизнесменам «дышать свободнее». Одним из таких идей стало сокращение увеличение срока льготного кредитования для гостиниц с международной франшизой с 7 до 10 лет.