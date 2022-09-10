МФК «Атырау» потерпел второе поражение в Кубке Казахстана

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Матчем «Атырау» – «Байтерек» стартовал второй тур Кубка Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

«Атырау» потерпел второе поражение во втором матче и потерял шансы на выход в финальный раунд Кубка Казахстана. На сей раз команда уступила уральскому «Байтереку» 0:3. Отличились Амир Шожай, Лукас Наказато и Ерлан Каракулов.

«Атырау» – «Байтерек» – 0:3 (0:2)

Голы: Амир 13, Наказато 18, Каракулов 37

Судьи: Космухамбетов (Костанай), Курманалиев (Актау)

9 сентября 2022 г. Актау. «Halyk Arena». 100 зрителей

Фото: kazfootball.kz











