МФЦА станет частью «глобальной сети» зеленого финансирования Global Green Finance Index

БОАО. КАЗИНФОРМ – Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) станет частью «глобальной сети» - Global Green Finance Index, заявил сегодня председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК - управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов на круглом столе «Роль устойчивого финансирования в высококачественном развитии инициативы «Один пояс-Один путь» (ОП-ОП), проходившем в онлайн-формате в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ). Об этом передает МИА «Казинформ».

«Казахстан объявил амбициозную, но важную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Центр зеленых финансов МФЦА поддержал первый выпуск зеленых облигаций в регионе», - сообщил К.Келимбетов.

К.Келимбетов проинформировал о том, что МФЦА участвовал в разработке механизма «зеленой» таксономии в Казахстане. Кроме того, МФЦА присоединился к принципам зеленых инвестиций в рамках «Одного пояса – Одного пути», которые были выдвинуты в 2018 году группой международных институтов.

«Наши усилия по содействию устойчивому финансированию также заключаются в том, чтобы стать частью «глобальной сети» - Global Green Finance Index (рейтинг GGFI оценивает качество и уровень зеленой финансовой деятельности международных финансовых центров)», - подчеркнул он.

«Создан сегмент рынка «AIX Belt and Road Market», который предоставляет возможность привлекать средства международных инвесторов в проекты «ОП-ОП», - отметил он.

Напомним, что в эти дни в провинции Хайнань на юге Китая проходит Боаоский азиатский форум под девизом «Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе «Один пояс-Один путь».