МФЦА предоставляет инвесторам беспрецедентные условия для бизнеса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – О правовых аспектах деятельности Международного финансового центра «Астана» и внедряемом зарубежном опыте в отечественном законотворчестве рассказала вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова в рамках II Международного юридического форума Tashkent Law Spring, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«К инвестиционному законодательству можно отнести и конституционный закон о Международном финансовом центре «Астана». Задачей центра является содействие деятельности и защита прав инвесторов, для этого на территории МФЦА источником права приняты нормы и прецеденты права Англии и Уэльса. Инвесторам предоставляются беспрецедентные условия для ведения бизнеса, не имеющие аналогов на территории постсоветского пространства, освобождение по ряду налогов сроком до 50 лет, упрощенный трудовой и визовый режим.

В 2018 году в рамках МФЦА начал функционировать суд в составе именитых судей, членов коллегии адвокатов Европы, который является независимым и основан на принципах общего права Англии и Уэльса. Под юрисдикцию суда подпадают споры гражданского и коммерческого права, в т. ч. инвестиционные споры. На сегодня суд рассмотрел порядка 296 дел, большинство из которых урегулированы с помощью медиации», – сообщила вице-министр.

В своем выступлении спикер рассказала об использовании Казахстаном передового опыта развитых зарубежных стран в законотворческом процессе, который успешно адаптируется к отечественным условиям.

«Так, по опыту Великобритании был пересмотрен процесс формирования национального законодательства, где разработке законопроектов предшествует формирование так называемых «зеленой» и «белой» книги. Теперь перед официальным рассмотрением проектов и их концепции обязательна консультативно-разъяснительная работа с целевыми группами по аналогии с «зеленой» книгой. А поддержанные инициативы будут оформляться концепцией – это «белая» книга. Все эти меры направлены на более открытый формат диалога государства с заинтересованными сторонами, необходимый для учета мнений всех граждан, бизнеса и иностранных инвесторов», – резюмировала А. Ахметова.