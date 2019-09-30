МФЦА объясняет преимущества площадки бизнесменам Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Делегация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) встретилась с предпринимателями Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочили к Международной неделе инвесторов (World Investor’s Week) при поддержке Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Регистратор компании МФЦА Нурхат Кушимов рассказал, что цель встречи с местным бизнесом – рассказать о возможностях, которые предоставляет МФЦА.

«Это специальный правовой режим в финансовой сфере, преимущество в виде налоговых льгот для отдельных видов финансовых услуг, независимая судебная система и арбитраж. Обо всем этом будем рассказывать детально, как ими воспользоваться, что это дает местному бизнесу. МФЦА - уникальная площадка, созданная по инициативе Елбасы – направлен на развитие финансового рынка и бизнес-среды РК. Думаю, многие североказахстанские предприниматели заинтересуются и будут полноценно пользоваться площадкой. Она предполагает совмещение интересов как инвесторов, так и предпринимателей», - отметил Н.Кушимов.

Он добавил, что в рамках МФЦА созданы условия для всех видов бизнеса, и каждый может найти для себя определенную нишу. Не имеет значения: малый бизнес или крупный.

«Мы расскажем о механизмах исламского финансирования – это один из мировых трендов. В его рамках может привлечь инвестиции и малый, и средний, и крупный бизнес. Есть механизмы «зеленого» финансирования – размещение «зеленых» облигаций на бирже МФЦА, в рамках которого дополнительно финансируются предприятия, осуществляющие деятельность в альтернативной энергетике. Потенциальных проектов много», - подчеркнул Н.Кушимов.

Он рассказал, что буквально недавно «Казатопром» дополнительно разместил акции на бирже МФЦА. Первое размещение ценных бумаг было в ноябре прошлого года в рамках программы приватизации. Н.Кушимов считает, это одним из успешных примеров, когда местная компания привлекает инвестиции и казахстанских, и зарубежных инвесторов.

«Надеемся на то, что региональный бизнес положительно воспримет площадку МФЦА, созданную специально для развития бизнеса», - сказал Н.Кушимов.

Помимо встреч с бизнес-сообществом, представители МФЦА читают лекции для студентов и профессорско-преподавательского состава региональных вузов. В течение недели делегация посетит еще пять городов Казахстана.



