МФЦА и Евразийская экономическая комиссия подписали План совместных мероприятий

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках заседании Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждались вопросы использования возможностей МФЦА для расширения и развития сотрудничества между участниками ЕАЭС, передает МИА «Казинформ».

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) К. Келимбетов и член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Т. Жаксылыков подписали План совместных мероприятий между МФЦА и ЕЭК на 2019-2021 годы.

План предусматривает меры сотрудничества по регулированию финансовых рынков, защите прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, развитию финансовых технологий.

В рамках взаимодействия по развитию финансовых рынков запланированы мероприятия по созданию регулятивных «песочниц» в ЕАЭС для тестирования и отработки инновационных финансовых продуктов и услуг.

Ожидается, что успешная реализация Плана мероприятий позволит МФЦА углубить взаимодействие с Евразийской комиссией и странами-участниками ЕАЭС и осуществить поэтапное становление центра в качестве финансового «хаба» Евразии.

Отметим, Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz

ЕЭК - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ранее Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП). Создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и функционирует на основе договоров от 18 ноября 2011 года «О Евразийской экономической комиссии» и «О регламенте работы Евразийской экономической комиссии». Дата начала функционирования - 2 февраля 2012 года. Имеет статус наднационального органа управления, подчинённого Высшему Евразийскому экономическому совету (ВЕЭС). http://www.eurasiancommission.org/