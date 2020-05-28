МФЦА: бюджет Центра на 2020 год не изменился и составляет 13,1 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бюджет Международного финансового центра «Астана» на 2020 год остался без изменений. Ранее бюджет МФЦА составлял 20 млрд тенге, но с 2020 года он сокращается: сначала 13,1 млрд, на 2021 год – 12,5 млрд, на 2022 год – 10,5 млрд. Перечисление АО «Администрация МФЦА» из республиканского бюджета в размере 48,1 млрд тенге предназначено для капитализации Фонда прямых инвестиций, который зарегистрирован в юрисдикции МФЦА и управляется Правительством страны, на сумму 35 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

Бюджет МФЦА в 13,1 млрд направляется на содержание органов и администрации финцентра: суда и арбитражного центра, регулятора AFSA и биржи AIX. А капитализация на 35 млрд тенге требуется для исполнения обязательств по финансированию проектов с участием иностранных инвесторов.

На текущий момент общий объем прямых иностранных инвестиций по проектам ФПИ составляет около 155 млн долларов США. Все они реализуются на принципах соинвестирования. При этом большую часть финансирования берут на себя иностранные партнеры.

«Даже в сложное для мировой экономики время в Казахстан продолжается приток иностранных инвестиций. KDIF этому активно содействует, привлекая средства иностранного бизнеса в проекты, что важно, несырьевого сектора в регионах страны. Реализуемые проекты позволят создать более 4,7 тысячи постоянных рабочих мест для казахстанских специалистов», – говорит председатель правления управляющей компании Фонда Асет Абдыгаппаров.

Все проекты сосредоточены в несырьевом секторе – это аграрная отрасль, сфера туризма и развитие региональной инфраструктуры. Регионы их реализации – Акмолинская, Алматинская, Мангистауская и Туркестанская области.

Помимо 4 760 постоянных рабочих мест будут созданы 2 360 сезонных – на привлекаемых к работе прилегающих крестьянских хозяйствах. Общий планируемый годовой объем заработной платы по постоянным рабочим местам составит порядка 7,7 млрд тенге. После выхода предприятий на проектную мощность к 2025 году планируются налоговые поступления в бюджет на уровне 6,1 млрд тенге в год.

Напомним, фонд «Kazakhstan Investment Development Fund» Ltd. был создан указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 30 января 2019 года как дополнительный инструмент для привлечения инвестиций в экономику страны. Стартовая капитализация Фонда составила порядка 1 миллиарда долларов США.