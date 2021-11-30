Межведомственные соревнования кинологических служб правоохранительных органов прошли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан и в честь 20-летия со дня образования Кинологического центра были организованы и проведены IІ-Межведомственные соревнования специалистов-кинологов Кинологических служб правоохранительных и специальных органов РК по поиску «Взрывчатых веществ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Противодействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны и использование подготовленных служебных собак правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан имеет немаловажную роль в этом.

Соревнования были организованы с целью повышения профессионального мастерства, обмена опытом работы, навыков и выявления лучшей команды среди кинологических служб правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан.

В данных соревнованиях приняли участие специалисты – кинологи Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Службы государственной охраны, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ, Военной полиции Министерства обороны РК и Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В числе почетных судей независимой судейской коллегии соревнований был сотрудник представительства Федеральной таможенной службы России в Республике Казахстан и специалист имеющий большой опыт в сфере кинологии.

Соревнования проводились в личном и командном первенстве, а также в номинациях и состояли из четырех этапов, а именно:

1) поиск взрывчатых веществ на багаже;

2) поиск взрывчатых веществ на местности;

3) поиск взрывчатых веществ на автотранспорте;

4) поиск взрывчатых веществ в помещении.

По итогам соревнований призовые места в командном первенстве распределились в следующем порядке:

Первое место заняла команда Кинологической службы Пограничной службы КНБ РК.

Второе место заняла команда Кинологической службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Третье место заняла команда Кинологической службы МВД РК.

Независимый эксперт и члены судейской коллегии оценили высокий уровень организации соревнований и подготовленности материально-технической базы Кинологического центра АФМ РК.