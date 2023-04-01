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Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав создадут в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
1 Апреля 2023, 16:45
Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При Министерстве просвещения РК будет создана Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий приказ главы ведомства размещен на портале Открытые НПА.

«Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Министерстве просвещения Республики Казахстан образуется в целях выработки предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов», - говорится в пояснительной записке к приказу.

Отмечается, что создание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при уполномоченном органе в области защиты прав детей позволит осуществлять мониторинг и координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Проект приказа Министерства просвещения Республики Казахстан «О создании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Министерстве просвещения Республики Казахстан» направлен на экспертизу в Общественный совет по вопросам образования и защите прав детей при Министерстве просвещения, Республиканскую ассоциацию частных организаций образования, Национальную палату предпринимателей «Атамекен», Научно-исследовательский институт государства и права имени Гайрата Сапаргалиева.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 14 апреля текущего года.


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