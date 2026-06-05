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    Межрегиональный экологический форум ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Мангистау

    В Мангистауской области проходит межрегиональный экологический форум, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, передает Kazinform со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

    Межрегиональный экологический форум ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Мангистау
    Фото: Центр общественных коммуникаций.

    Организатором мероприятия выступило областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

    Межрегиональный экологический форум ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Мангистау
    Фото: Центр общественных коммуникаций.

    Форум включает три секции: экологическая культура, использование зеленых технологий и эковолонтерство. По итогам мероприятия будет принята межрегиональная программа, которая охватит вопросы загрязнения Каспийского моря и развития межрегионального туризма. 

    Межрегиональный экологический форум ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Мангистау
    Фото: Центр общественных коммуникаций.

    Кроме того, в программу будут включены предложения по повышению экологической культуры и уровня экологического образования населения.

    Межрегиональный экологический форум ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Мангистау
    Фото: Центр общественных коммуникаций.

    Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Балманова отметила, что представители делегаций из других регионов проявили интерес ко всем обсуждаемым темам.

    — Экологические проблемы западного региона тесно взаимосвязаны, поэтому мы решили собрать всех участников именно в Мангистауской области. Представители делегаций из других регионов проявили интерес ко всем темам форума. Все предложения будут обсуждены и лягут в основу единой региональной программы. 5 июня совместно с коллегами мы проведем различные экологические квесты в урочище Бозжыра, а также организуем работы по очистке территории впадины Каракия. В ходе форума представители компании NCOC выразили готовность финансировать научные проекты школьников экологической направленности. Считаю, что это является значительной поддержкой, — отметила Асель Балманова.

    Межрегиональный экологический форум ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Мангистау
    Фото: Центр общественных коммуникаций.

    Также в рамках форума организованы выставка экологических проектов студентов, а также ярмарка местных ремесленников и предпринимателей, производящих экологически чистую продукцию.

    Межрегиональный экологический форум ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Мангистау
    Фото: Центр общественных коммуникаций.
    Каспийское море Регионы Казахстана Экология Мангистауская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор