Межрегиональный экологический форум ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Мангистау

В Мангистауской области проходит межрегиональный экологический форум, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, передает Kazinform со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Организатором мероприятия выступило областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Фото: Центр общественных коммуникаций.

Форум включает три секции: экологическая культура, использование зеленых технологий и эковолонтерство. По итогам мероприятия будет принята межрегиональная программа, которая охватит вопросы загрязнения Каспийского моря и развития межрегионального туризма.

Фото: Центр общественных коммуникаций.

Кроме того, в программу будут включены предложения по повышению экологической культуры и уровня экологического образования населения.

Фото: Центр общественных коммуникаций.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Балманова отметила, что представители делегаций из других регионов проявили интерес ко всем обсуждаемым темам.

— Экологические проблемы западного региона тесно взаимосвязаны, поэтому мы решили собрать всех участников именно в Мангистауской области. Представители делегаций из других регионов проявили интерес ко всем темам форума. Все предложения будут обсуждены и лягут в основу единой региональной программы. 5 июня совместно с коллегами мы проведем различные экологические квесты в урочище Бозжыра, а также организуем работы по очистке территории впадины Каракия. В ходе форума представители компании NCOC выразили готовность финансировать научные проекты школьников экологической направленности. Считаю, что это является значительной поддержкой, — отметила Асель Балманова.

Фото: Центр общественных коммуникаций.

Также в рамках форума организованы выставка экологических проектов студентов, а также ярмарка местных ремесленников и предпринимателей, производящих экологически чистую продукцию.