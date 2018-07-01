Межрегиональное сотрудничество с Астаной обсудили в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Шымкенте прошли мероприятия в рамках Дней Астаны, посвященные 20-летию столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Делегация во главе и.о. руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Ерланом Бекмурзаевым приняла участие в работе деловой встречи «Межрегиональное сотрудничество Астана - Шымкент».

Столичную делегацию поприветствовал заместитель акима города Шымкента Данат Жумин:

«Астана - наша гордость, символ независимости. В рамках 20-летия Астаны во всех регионах проходят различные тематические мероприятия, концерты, выставки, бизнес-форумы. Сегодня мы встретились, чтобы обменяться опытом. Для нас Астана - большой пример. У нас похожая ситуация: раньше была ЮКО, сейчас Туркестанская область и город Шымкент республиканского значения».

И.о. руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Ерлан Бекмурзаев поблагодарил шымкентцев за теплый прием и рассказал, что цель их приезда заключается не только в том, чтобы ознакомить жителей региона с культурой столицы, но и установить межрегиональное сотрудничество.

«Астана сформировалась как деловая площадка, где проходят мероприятия не только республиканского масштаба: здесь обсуждают глобальные темы, проекты. В рамках 20-летия Астаны запланированы широкомасштабные мероприятия. В ходе наших визитов мы убедились, что встречи нужны для развития регионов», - сказал Е. Бекмурзаев.

В своем выступлении Ерлан Бекмурзаев остановился на конкретных цифрах, которые касаются развития столицы: «В прошлом году было привлечено 945 млрд тенге инвестиций, из которых 200 млрд тенге - иностранные. Доля внебюджетных инвестиций достигла порядка 80%. Астана давно перестала быть дотационным городом для республики, стала одним из доноров для республиканского бюджета. По итогам 2017 года поступления в республиканский бюджет составили один триллион тенге. В городе развитый промышленный сектор. Объем производства достиг 550 млрд тенге. В целом в столице сформировалась самодостаточная структура экономики, опирающаяся на малый и средний бизнес, объем выпуска продукции которого перевалил за 4 трлн тенге. Это говорит о том, что Астана из города госслужащих превращается в город предпринимателей».

В ходе встречи также были представлены концепция «Смарт-сити» и инновационные решения города по цифровизации экономики, развитие сферы услуг, роль цифрового маркетинга в развитии бизнеса и другие.

В ходе визита в Шымкент астанинская делегация также посетила ряд производственных объектов индустриальной зоны «Оңтүстік».