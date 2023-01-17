Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Межрайонные больницы откроют в Балхаше и Темиртау

17 Января 2023, 20:19
Межрайонные больницы откроют в Балхаше и Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Межрайонные больницы откроют на базе медучреждений Балхаша и Темиртау. Они будут обслуживать экстренных пациентов с инсультом, инфарктом миокарда, травмами и патологиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии системы здравоохранения на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Калдыбек Исмаилов.

«Межрайонные больницы позволят соблюсти стандарт золотого часа для доставки пациентов с той или иной патологией. Из местного бюджета уже выделены средства на капитальный ремонт отделений больниц Балхаша и Темиртау. Дополнительно ведется разработка ПСД для строительства пристроек для ангиографов», – проинформировал Калдыбек Исмаилов.

По проекту «Ауыл – Ел бесігі» идет строительство 6 ФАПов. Еще 92 объекта появятся в ближайшие два года по нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения».

«За счет средств местного бюджета завершается строительство пристройки операционно-реанимационного блока областного онкологического диспансера. Наши предложения по оснащению онкодиспансера включены в комплексный план по развитию онкослужбы. Также в этом году завершится капитальный ремонт семи центральных районных больниц», – отметил Калдыбек Исмаилов.

Кроме того, в этом году планируется повышение квалификации более 30 молодых врачей в Турции, Израиле, Германии и странах ближнего зарубежья. Для решения кадровых проблем с этого года будет внедрен интегрированный контракт для узких специалистов, работающих в ведущих клиниках области с определением графика работы в моногородах и селах.

Кадр из видео


Новости по теме
Впервые в Алматы провели операции детям со сложнейшей формой эпилепсии
Более 2 тысяч человек лечатся от коронавируса в Казахстане
Более 80 тысяч жителей Атырауской области не застрахованы в системе ФСМС
Теги:
Читайте также
Впервые в Алматы провели операции детям со сложнейшей формой эпилепсии
Аким Алматы ознакомился с ходом строительства проблемных объектов
Более 2 тысяч человек лечатся от коронавируса в Казахстане
Более 30 сел будут развивать в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» в Карагандинской области
Более 80 тысяч жителей Атырауской области не застрахованы в системе ФСМС
Информацию о 18 смертях от препарата «Цефтриаксон» опровергли в Минздраве РК
Около 20 школ Темиртау перевели на дистанционное обучение
56 казахстанцев заболели коронавирусом
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель акима Павлодарской области
2 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
3 Запретили фотографироваться: в «Шымбулаке» ответили на возмущения алматинки
4 Назначения произошли в Генеральной прокуратуре РК
5 Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области

Лента новостей