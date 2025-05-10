Межпланетная станция «Космос-482» упала в Индийский океан

— Запущенный в 1972 году космический аппарат «Космос-482» прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане. Схождение аппарата контролировалось средствами автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, космический аппарат завершил свое существование в атмосфере Земли. Специалисты ЦНИИмаш установили точное время и место падения: в 09:24 мск объект вошел в плотные слои атмосферы в районе Индийского океана, примерно в 560 километрах к западу от острова Средний Андаман, после чего рухнул в океанскую пучину западнее Джакарты.

Как сообщили в Роскосмосе, космический аппарат был выведен на орбиту в весенний период 1972 года с целью исследования планеты Венера. Однако планам помешала серьезная техническая неполадка: из-за сбоя в работе разгонного блока аппарат не смог достичь намеченной траектории и оказался на вытянутой орбите вокруг Земли. Космический объект неуклонно снижал свою орбиту, постепенно приближаясь к земной поверхности.

Ранее сообщалось, что первая группа интернет-спутников компании Amazon выведена на орбиту.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.