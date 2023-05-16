Межпарламентское взаимодействие играет важную роль в укреплении сотрудничества Казахстана и Азербайджана – Ерлан Кошанов

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию Гейдара Алиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Специальное заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященное 100-летию Гейдара Алиева, прошло в Баку 16 мая. В нем приняли участие представители парламентов из 30 стран, а также межпарламентских организаций – Межпарламентского Союза, Арабского Парламента, ТюркПА и Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. В состав казахстанской делегации вошли депутаты Мажилиса и Сената Парламента.

В своем выступлении Ерлан Кошанов передал приветствие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участникам заседания и всему азербайджанскому народу. Он отметил ключевую роль Гейдара Алиева в становлении современных казахско-азербайджанских отношений.

«В Казахстане Гейдар Алиев известен своим искренним братским отношением к нашей стране и казахскому народу. Он приложил немало усилий, чтобы наша дружба была прочной и вечной. Всегда с особой теплотой отзываясь о казахской нации, Гейдар Алиев подчеркивал наши единые истоки и богатое духовное наследие», – отметил спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов также проинформировал, что в апреле этого года в Астане состоялась торжественная церемония открытия новой улицы имени Гейдара Алиева.

«В ней приняли участие лидеры Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. На церемонии открытия улицы наш Президент особо подчеркнул, что «наш долг – увековечивать и хранить память о таких личностях мирового масштаба, как Гейдар Алиев. Это знак нашего теплого отношения и искреннего уважения к великому сыну азербайджанского народа!» – добавил председатель Мажилиса.

Он особо подчеркнул, что межпарламентское взаимодействие занимает важное место в укреплении всестороннего сотрудничества наших братских стран. И сегодняшнее мероприятие Милли Меджлиса Азербайджана демонстрирует особую роль парламентской дипломатии в современных отношениях.

Во второй половине дня состоялась встреча председателя Мажилиса со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой. Спикеры обсудили возможности участия народных избранников двух стран в реализации договоренностей, достигнутых главами Казахстана и Азербайджана в ходе недавнего официального визита Ильхама Алиева в Астану.







