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    09:53, 25 Май 2021 | GMT +6

    Межпарламентский диалог: Казахстан и Швеция договорились наращивать сотрудничество

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание групп дружбы Мажилиса Парламента РК и шведского Риксдага, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе мероприятия, в котором помимо парламентариев приняли участие послы двух стран Сергей Нуртаев и Матс Фойер, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений между Казахстаном и Швецией.

    «Для Казахстана Швеция является одним из важных политических партнеров в Северной Европе и в Европейском союзе в целом. В то же время Казахстан остается надежным партнером Швеции в Центральной Азии и за ее пределами», - сказал председатель депутатской группы Мажилиса Азат Перуашев.

    В своем выступлении лидер партии «Ак жол» проинформировал шведских коллег о реализуемых реформах в Казахстане, направленных на демократизацию и либерализацию политической системы. Особое внимание депутат уделил продвижению гендерного равенства в нашей стране.

    «Между Казахстаном и Швецией есть несколько перспективных направлений работы для двустороннего сотрудничества, такие как торгово-экономические отношения, взаимные инвестиции, укрепление взаимодействия в научно-образовательной, технологической, культурно-гуманитарной сферах. Для нас важен опыт Швеции в защите окружающей среды и устойчивом развитии», - отметил Азат Перуашев.

    Глава шведской группы, депутат Риксдага Ханна Вестерн дала позитивную оценку развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Швецией, подчеркнув особую роль межпарламентской дипломатии в укреплении партнерства двух стран.

    Отдельное место в консультациях заняла тема обмена опытом и координации усилий двух стран, в том числе и законодательного, в преодолении последствий пандемии коронавирусной инфекции.

    Первый заместитель спикера Риксдага Аса Линдестам рассказала о проводимой вакцинации и сложностях доставки вакцин в Европе. Ее коллега, Ола Мюллер, проинформировал участников об «особом пути» Швеции в борьбе с пандемией, отказе от карантина и жестких запретов, мерах шведского правительства по поддержке бизнеса.


    «Мы не можем сделать вывод о том, какими были меры, пока полностью не закончится пандемия. Мы ждем с волнением результатов, чтобы сопоставить нашу тактику и стратегию с другими странами», - сказал Ола Мюллер, представляющий шведскую социал-демократическую партию.

    Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин рассказал о прошедших в Казахстане в январе парламентских выборах, а также об изменениях отечественного законодательства о мирных собраниях, выборах, политических партиях и парламентской оппозиции.

    На мероприятии также выступила депутат Мажилиса Лариса Павловец, которая проинформировала шведских коллег о принятых нашей страной мерах по противодействию коронавирусной инфекции и вакцинации населения.

    Не осталась без внимания и международная повестка дня. Депутат Айгуль Куспан, возглавляющая профильный комитет Мажилиса, подчеркнула совпадение приоритетов шведского председательства в ОБСЕ с инициативами Казахстана во внутренней и внешней политике.

    Она отметила, что наша страна ценит интерес Швеции к устойчивому развитию Центральной Азии и Стокгольмскую инициативу по ядерному разоружению, которая призывает государства, обладающие атомным оружием, к полному ядерному разоружению.


    Айгуль Куспан добавила, что Нур-Султан рассчитывает на поддержку Стокгольма своих инициатив по созданию сети региональных Центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН, Международного агентства по биологической безопасности и провозглашения Международного года мобилизации волонтеров в целях развития.

    «В рамках Совета Европы мы бы хотели присоединиться ко многим конвенциям, в том числе в области уголовного судопроизводства. Мы рассчитываем на поддержку шведских коллег», - обратилась председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

    Стороны отметили необходимость дальнейшего укрепления политических, торговых и гуманитарных связей между странами, в том числе в вопросах экологии, образования, науки и устойчивого развития.


    Теги:
    Парламент Политика Внешняя политика Казахстана Мажилис Интеграция и партнерство
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