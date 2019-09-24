Межпарламентская дипломатия играет важную роль в развитии сотрудничества между странами - Октай Асадов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Межпарламентская дипломатия имеет особые механизмы и инструменты, для того чтобы оказывать влияние на правительства. Об этом заявил председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Межпарламентская дипломатия имеет особые механизмы и инструменты, для того чтобы оказывать влияние на правительства в их формировании политики, а также играет очень важную роль в развитии сотрудничества между странами», - сказал Октай Асадов, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» в Нур-Султане.

Он также остановился на важности вопросов интеграции в современном мире.

«Мы уверены и убеждены, что крупные инфраструктурные проекты, которые будут реализованы через совместные усилия стран этого региона, также позволят сделать из этого проекта Большой Евразии реальность. Я убежден, что двустороннее и многостороннее сотрудничество, которое уже сформировалось на евразийском пространстве, также внесет свой вклад в экономическую интеграцию и в достижение задач устойчивого развития», - добавил Октай Асадов.