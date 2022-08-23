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Межконтинентальный заплыв через Босфор прошел в Стамбуле

Автор:  
Акжигит Чукубаев
23 Августа 2022, 00:25
Межконтинентальный заплыв через Босфор прошел в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В воскресенье в крупнейшем мегаполисе Турции Стамбуле прошли 34-ые межконтинентальные соревнования по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, проводимые в проливе Босфор, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В водной гонке, организованной Национальным олимпийским комитетом Турции, приняли участие 2 441 человек, в том числе 1 198 иностранных спортсменов с разных континентов. В итоге пловцы одолели дистанцию в 6,5 километров.

Турецкий спортсмен Догукан Улач занял первое место в мужском разряде с результатом 48 минут 13 секунд, а Бурку Наз Нарин одержала победу в женской категории с результатом 48 минут и 14 секунд.

В заплыве среди мужчин после Догукана Улача последовал украинец Владимир Воронько с результатом 48,23, а с показателем в 48,52 турецкий спортсмен Атакан Эрджан финишировал третьим.

photo В женской категории в тройке победителей - турецкие спортсменки. После Бурку Наз Нарин следуют Эдже Йылдырым с зачетным временем 48 минут 59 секунд и занявшая третье место с показателем 51,01 Нида Элиз Устундаг.

В заплыве также принял участие министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, который хоть и не занял призовое место, но сумел пересечь водную дистанцию в знаменитом проливе с азиатской до европейской части Стамбула.


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