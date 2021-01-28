Межфракционную депутатскую группу предложили создать  в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане прошла встреча председателя Федерации профсоюзов РК с депутатами Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Глава федерации Сатыбалды Даулеталин озвучил ряд предложений, которые намерен реализовать совместно с представительными и исполнительными органами власти. Основная цель заключается в решении социально-трудовых и экономических проблем простых работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече присутствовали депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, которые ранее работали в профсоюзных организациях. Часть приглашенных гостей присутствовала в зале, а часть подключилась в онлайн-режиме.

К слову, до назначения депутатом Екатерина Смышляева была председателем территориального объединения профсоюзов Костанайской области.

« Сегодня в зале Федерации профсоюзов состоялось заседание профсоюзного актива, в том числе регионального, по подведению итогов электоральной кампании, в которой профсоюзы приняли участие. Возможностью открытой политической конкуренции наши активисты, члены партии, воспользовались в ходе праймериз партии «Nur Otan». Роль представительных органов понятна. Она значима, как на региональном, так и на республиканском уровне. Но самое важное, что мы благодаря праймериз, пройдя этап политической борьбы, собрали ряд наказов избирателей. Они были внесены в региональные и центральную партийные программы «, - отметила депутат.

По словам председателя Федерации профсоюзов, впервые за почти 30-летнюю историю Независимости Казахстана профсоюзы провели широкомасштабную и наблюдательную кампанию. Как отметил Сатыбалды Даулеталин, ее результаты заслуживают отдельного внимания.

«Мы активно участвовали в праймериз. 2700 человек участвовали в нем. Считаем, что показали хороший результат. 300 человек избраны в маслихаты разных уровней, 4 человека стали депутатами Мажилиса Парламента РК. Это результат каждодневной кропотливой работы профсоюзов в деле защиты интересов и прав трудящихся. Думаю, за каждым этим стоит человек труда. Нам нужно определить те задачи, которые предстоит решать. Поэтому первая задача – укрепление взаимодействия с представителями и органами власти. Мы намерены повысить качество законопроектов и регулировать социально-трудовые отношения, сформировать ту базу, которая позволит нам улучшить и повысить качество жизни человека труда», - сказал глава федерации.

По его словам, такие законопроекты как «Об общественном контроле», «Социальный кодекс» позволяют улучшить моменты, которые есть в социально-трудовой сфере.

«Наряду с этим, предлагаем совершенствовать Закон «О профсоюзах». Мы создали свою рабочую группу, в том числе с депутатами Мажилиса. Также будем привлекать экспертов. Совместно с депутатам Мажилиса, избранными при поддержке Федерации профсоюзов намерены инициировать образование в составе Мажилиса межфракционной депутатской группы. В нее могли бы войти депутаты, считающие важным сотрудничать с профсоюзным движением и учитывать мнение профсоюзов в своей деятельности. Основная цель создания этой группы – совершенствование законодательства в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических и общественных отношений. Она даст возможность глубже рассмотреть законопроекты и избегать раздробленности», - добавил Сатыбалды Даулеталин.

Он отметил, что федерация возлагает на депутатов большие надежды в деле принятия и утверждения эффективных экономических и социальных программ развития регионов, отвечающих интересам простых работников предприятий и организаций.

«Мы должны укреплять роль профсоюзов в обществе. Сегодня она реально отражает интересы трудящихся. Поэтому важно рассмотреть с точки зрения улучшения механизмов защиты работников. Мы займемся этим вопросом и через депутатов внесем пакет предложений», - заверил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.