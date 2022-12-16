Международный женский форум прошел в Актобе

16 Декабря 2022, 05:55

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В городском доме культуры прошел международный форум «Еңбегі жанған арулар», в котором приняли участие активные женщины-предприниматели из Актобе, районов области и гости из Турции, Узбекистана, России, представители Ассоциации деловых женщин Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил аким области Ералы Тугжанов, в Актюбинской области активно развивается женское предпринимательство. Доля женщин в бизнесе составляет 45,8 %.

«В 2022 году в Актюбинской области рост женского предпринимательства составил 22 процента, это хорошие показатели. Мы намерены и в дальнейшем оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе на селе. Для развития села мы реализуем проект «Ауыл аманаты», который призван помочь решить многие проблемы села», - сказал аким.

В рамках проекта сельчанам будут выдавать товарные кредиты, кредиты под залог сельских домов под 2,5 процента. Если на первом этапе планируется охватить проектом 24 сельских округа, то затем по словам акима планируется охватить проектом все 134 сельских округов области. Сельчан будут мотивировать производить продукцию для сбыта на внутреннем рынке.

«Мы должны создать условия для жизни на селе, дать возможность заработать, превратить свой земельный участок в источник прибыли. Из республиканского бюджета выделяется 3,5 млрд тенге на проект «Ауыл аманаты». На первом этапе охватим 24 сельских округа, затем все 134 сельских округа», - сказал Ералы Тугжанов.

Президент ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева рассказала о принципах взаимной помощи и поддержки среди женщин предпринимателей, рассказала о планах по продвижению женщин в исполнительные, законодательные ветви власти.

Также в рамках форума состоялось награждение женщин-тружениц, внесших вклад в развитие экономики области. Были организованы различные мастер классы по направлениям «Кондитерское мастерство», «Ресторанный бизнес», «Образовательный центр», «Швейное мастерство», «Салонный бизнес», «Мясные полуфабрикаты», «Фитнес и спорт», «SММ-продвижение», «Флористика».