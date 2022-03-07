Международный женский день отметили в столичном кризисном центре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кризисном центре «Үміт» акимата города Нур-Султан состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

Главная цель проведенного мероприятия – оказать моральную поддержку матерям, попавшим в сложную ситуацию, подарить им уверенность и душевное тепло.

Руководитель столичного управления занятости и социальной защиты Сауле Нургожина поздравила услугополучателей с праздником и вручила цветы, наградив работников центра благодарственными письмами. Директор Центра Галихан Куканбеков также поздравил услугополучателей с праздником и поблагодарил спонсоров за поддержку.

Также на мероприятии получатели услуг Центра показали замечательный спектакль, дети вручили мамам подарки, сделанные своими руками.

Поддержку в проведении праздничного концерта оказали артисты Филармонии государственной академии акимата города Нур-Султана.