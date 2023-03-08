Международный женский день отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представительницы прекрасного пола 8 марта отмечают особенный весенний праздник - Международный женский день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История Международного женского дня начинается с «марша пустых кастрюль», который устроили 8 марта 1857 года нью-йоркские текстильщицы. Они требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин. Это событие стали называть Женским днем. Традиция проведения праздника 8 марта стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги протеста либо солидарности именно в этот день. Принято считать, что дата была выбрана в память о крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 8 марта в 1857 и 1908 годах.

Накануне праздника Глава государства принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта. В своем выступлении Президент отметил особую роль женщин в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.

«Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями «Мать – земля», «Родина – мать». Особое значение имеет народная мудрость «отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию». Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь – залог успехов ребенка. Благородные качества «совершенного человека», о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям. В настоящее время наша страна вступила в важный этап развития. Осуществляются масштабные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Поэтому очень важно укреплять дух патриотизма и государственности. Следует растить новое поколение, которое будет чтить наш небесно-голубой флаг, хранить верность своему народу, уважать знания», – считает Президент.

По словам Президента, жизнь показывает, что женщины являются хорошими руководителями – справедливыми, мудрыми, творческими.

«Доля женщин в малом и среднем бизнесе сегодня достигла 42 %. Это результат последовательной государственной поддержки женского предпринимательства. В прошлом году специальный грант получили более 6 тысяч многодетных матерей, желающих открыть свое дело. Немало женщин в селах активно занимаются бизнесом. Тысячи женщин получат субсидии от государства на реализацию своих бизнес-проектов. На эти цели было направлено 250 миллиардов тенге, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что по его поручению была принята новая Концепция семейной и гендерной политики. Этот документ создает условия для того, чтобы женщины смогли максимально реализовать свои способности и найти свое место в жизни. Глава государства убежден в том, что каждая женщина достойна быть счастливой в семье, успешной на работе, активной в обществе.

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста.

По информации Министерства труда Казахстана, по республике насчитывается 4,3 млн занятых женщин, что составляет 48% от общего числа занятого населения. 35% женщин работают в сфере торговли и услуг, 32% – в сфере образования, здравоохранения и науки, 14% – в промышленности, строительстве и транспорте, а более 9% – в сельском хозяйстве. Кроме того, молодые женщины проявляют большую активность при трудоустройстве на субсидируемые государством рабочие места. В прошлом году 30 тысяч женщин получили свою первую работу.

В регионах страны накануне праздника прошли различные акции, приуроченные к этой дате. К примеру, к Международному женскому дню знаменитые и успешные женщины Казахстана подарили соотечественницам 10 тысяч конфет с посланиями. В поздравлениях они вдохновляют и напутствуют всех женщин страны в том, что все возможно: стать самым цитируемым ученым, успешным политиком, известной во всем мире женщиной-боксером, если не бояться идти к своей мечте.

В этот праздник женщины не остаются без внимания. В Северо-Казахстанской области служба пожаротушения в канун 8-го Марта выбрала самых красивых сотрудниц пожарной службы.

В Министерстве обороны состоялась встреча руководителя оборонного ведомства с женщинами-военнослужащими. В завершении памятной встречи за высокие показатели и образцовую службу министр обороны Руслан Жаксылыков вручил отличившимся женщинам почетные грамоты и ведомственные награды. Ряду женщин-военнослужащих объявлено о присвоении воинских званий досрочно.

Главный подарок для женщин в этот день – цветы. В этой связи в Министерстве торговли поделились интересными данными. В ведомстве сообщили, какие цветы больше всего экспортирует и импортирует Казахстан.

Казахстан экспортирует следующие виды цветов: розы – 2,2 млн долларов США (с долей 80,6%), прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 220,2 тысячи долларов США (8,2%), хризантемы – 169,4 тысячи долларов США (6,3%), гвоздики – 111,8 тысячи долларов США (4,2%), лилии – 10,4 тысячи долларов США (0,4%), орхидеи – 8,6 тысячи долларов США (0,3%), прочие срезанные цветы и бутоны – 760 долларов США (0,03%), ранункулы – 331,2 долларов США (0,01%), гладиолусы – 110 долларов США (0,004%).

Казахстан импортирует розы – 30 млн долларов США (с долей 65,2%), хризантемы – 6,2 млн долларов США (13,5%), прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 5,8 млн долларов США (12,6%), прочие срезанные цветы и бутоны – 1,4 млн долларов США (3,1%), лилии – 1,2 млн долларов США (2,7%), гвоздики – 1 млн долларов США (2,3%), орхидеи – 241,3 тысячи долларов США (0,5%), ранункулы – 79,2 тысячи долларов США (0,2%), гладиолусы – 7,9 тысячи долларов США (0,02%).

