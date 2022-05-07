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Международный вокальный конкурс выиграл пожарный из Кокшетау
7 Мая 2022 23:19

Международный вокальный конкурс выиграл пожарный из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожарный Шерхан Қалымбек из города Кокшетау стал победителем II Международного открытого конкурса вокального искусства «Наш безопасный мир. Голос безопасности» в городе Москве. Об этом стало известно в ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню защитника отечества в ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы ДЧС Акмолинской области, конкурс проходил в онлайн-формате среди пожарных России, Беларуси и Казахстана.

«Итоговый оценочный рейтинг подсчитывала автоматическая система. В состав международного жюри вошли поэты, композиторы, исполнители, руководители творческих коллективов и специалисты министерств и ведомств. Они объективно и профессионально прослушивали и оценивали номинантов, выставляя баллы путем заполнения оценочных ведомостей в онлайн-системе», - поделились в ведомстве.

Конкурс проводился по пяти номинациям, пяти возрастным группам, включал сольное и групповое исполнение профессиональных исполнителей и любителей. Определить лучших было непросто, ведь на суд жюри были представлены 548 выступлений, в которых принял участие 2321 человек. Заявки поступили из 57 регионов.

Как заключили в ведомстве, конкурс проходил в Москве в конце прошлого года, однако о победе акмолинского пожарного стало известно только сейчас.

Начальник ДЧС Нурлан Атыгаев поздравил Шерхана Қалымбек, вручив ему грамоту и статуэтку, переданную коллегами из Москвы.



Автор:
Корреспондент
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