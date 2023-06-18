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Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Июня 2023, 08:23
Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 23 июля в учебном центре «Спасск» Карагандинской области проходит ежегодный сбор молодежи «Айбын», где школьники и подростки продемонстрируют все то, чему их научили наставники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На территории учебного центра уже развернут палаточный лагерь, где разместятся более 700 подростков и школьников в составе 43 команд.

Мероприятие собрало молодых людей из всех регионов Казахстана. В нем принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Военного колледжа Министерства обороны им. Сагадата Нурмагамбетова, республиканских школ «Жас улан», областных военных школ-интернатов, прошедшие конкурсный отбор. В этом году приглашение на сбор приняли военные ведомства Азербайджана и Узбекистана, которые также подготовили свои команды. Возраст конкурсантов от 14 до 17 лет.

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Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
В программе конкурса интеллектуальная игра «Айбын дарыны» и военно-полевая тактическая – «Күшіміз бірлікте», творческий конкурс «Айбын жұлдызы» и состязание по робототехнике Smart Sarbaz.
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Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Подготовлены площадки для проведения соревнований по военно-спортивным, военно-прикладным видам спорта и военизированной эстафеты.
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Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Для юных участников сбора также организованы выставка военной техники, показ фильмов, выездная экспозиция музея. Ребят ждут спортивные игры, вечер у костра и интерактивный концерт. А еще конкурсанты посадят деревья в сквере «Айбын – достық мекені». Состоятся встречи с интересными людьми, ветеранами, медийными личностями.

В рамках международного сбора «Айбын» будет также организована выставка «Бірлік ордасы», где юные патриоты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана представит достижения культуры, лучшие традиции и обычаи своих народов.


Карагандинская область   Армия   Азербайджан   Узбекистан   Патриотизм   Молодежь  
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