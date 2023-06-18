Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 23 июля в учебном центре «Спасск» Карагандинской области проходит ежегодный сбор молодежи «Айбын», где школьники и подростки продемонстрируют все то, чему их научили наставники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
На территории учебного центра уже развернут палаточный лагерь, где разместятся более 700 подростков и школьников в составе 43 команд.
Мероприятие собрало молодых людей из всех регионов Казахстана. В нем принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Военного колледжа Министерства обороны им. Сагадата Нурмагамбетова, республиканских школ «Жас улан», областных военных школ-интернатов, прошедшие конкурсный отбор. В этом году приглашение на сбор приняли военные ведомства Азербайджана и Узбекистана, которые также подготовили свои команды. Возраст конкурсантов от 14 до 17 лет.
Для юных участников сбора также организованы выставка военной техники, показ фильмов, выездная экспозиция музея. Ребят ждут спортивные игры, вечер у костра и интерактивный концерт. А еще конкурсанты посадят деревья в сквере «Айбын – достық мекені». Состоятся встречи с интересными людьми, ветеранами, медийными личностями.
В рамках международного сбора «Айбын» будет также организована выставка «Бірлік ордасы», где юные патриоты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана представит достижения культуры, лучшие традиции и обычаи своих народов.