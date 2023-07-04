Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия столицы Министерство обороны совместно с городским акиматом организует I Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана – мәдениет керуені». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Три дня подряд, начиная с 6 июля, на различных площадках города выступят музыкальные коллективы вооруженных сил Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. В качестве наблюдателей приедет также делегация из Пакистана.

Казахстан представят Президентский оркестр Службы государственной охраны, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

5 июля в 12 часов на площадке Службы центральных коммуникаций представители Министерства обороны подробно расскажут об особенностях и целях проводимого мероприятия.

Начало выступлениям положит Band Marathon. Он пройдет 6 июля в 19:30 на берегу реки Есиль в летнем амфитеатре.

Уникальным подарком для горожан станет перфоманс шоу, которое состоится 7 июля в 20 часов на различных площадках столицы. В Центральном парке выступят Президентский оркестр Казахстана и военные коллективы Индии, Узбекистана и Японии. У монумента «Байтерек» свои программы представят оркестры министерств обороны Казахстана, России и Турции. У торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» – Азербайджана, Китая и Национальной гвардии Казахстана.

Завершатся мероприятия 8 июля гала-концертом. Он пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена». Начало в 12 часов. Зрители станут свидетелями захватывающего музыкально-театрализованного представления с дефиле оркестров, их совместными выступлениями и музыкальными сюрпризами.