+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 11 °С
USD 379.45 EUR 423.28
RUB 5.77 CNY 54.74
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Международный валютный фонд выделит €50 млрд на борьбу с коронавирусом

5 Марта 2020 16:32
Поделиться:
Международный валютный фонд выделит €50 млрд на борьбу с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Международный валютный фонд выделяет 50 млрд долларов на финансирование бедных стран и государств с формирующейся рыночной экономикой для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в интервью CNBC, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Прилетевших из Дубая граждан поместили на карантин в Павлодаре
Порты Курык и Актау временно не будут принимать автопаромы из Ирана и Азербайджана Более 900 человек находятся на карантине – Елжан Биртанов Ограничения необходимы – Елжан Биртанов о запрете на въезд пассажиров из стран первой категории

Она сказала, что для получения денег странам необязательно иметь программу с МВФ, тогда как 10 млрд долларов из выделенных средств будут предоставлены в виде беспроцентных займов для самых бедных государств через механизм ускоренного кредитования фонда.

«То, что мы делаем сейчас, - это анализ каждой страны, их финансовых потребностей и взаимодействие с этими странами, чтобы убедиться, что они знают об этом ресурсе», - сказала Георгиева американскому бизнес-каналу.

«Итак, мы находимся на ранней стадии взаимодействия. Но я могу заверить вас, что мы будем действовать очень быстро, когда поступят запросы».

Ранее глава МВФ в ходе пресс-конференции сказала, что «глобальный рост в 2020 году будет ниже уровня прошлого года, но насколько он будет падать и как долго будет продолжаться, по-прежнему трудно предсказать».

Меры МВФ стали последними по времени действиями среди международных финансовых учреждений и центральных банков по всему миру по преодолению опасений экономических последствий от быстро распространяющейся болезни.

Федеральная резервная система США объявила во вторник о снижении процентной ставки на полпроцента, тогда как Всемирный банк пообещал 12 млрд долларов в рамках немедленного финансирования стран, борющихся за сдерживание вируса.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Автор:

Тимур Дюсекеев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив