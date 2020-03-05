Международный валютный фонд выделит €50 млрд на борьбу с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Международный валютный фонд выделяет 50 млрд долларов на финансирование бедных стран и государств с формирующейся рыночной экономикой для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в интервью CNBC, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Она сказала, что для получения денег странам необязательно иметь программу с МВФ, тогда как 10 млрд долларов из выделенных средств будут предоставлены в виде беспроцентных займов для самых бедных государств через механизм ускоренного кредитования фонда.

«То, что мы делаем сейчас, - это анализ каждой страны, их финансовых потребностей и взаимодействие с этими странами, чтобы убедиться, что они знают об этом ресурсе», - сказала Георгиева американскому бизнес-каналу.

«Итак, мы находимся на ранней стадии взаимодействия. Но я могу заверить вас, что мы будем действовать очень быстро, когда поступят запросы».

Ранее глава МВФ в ходе пресс-конференции сказала, что «глобальный рост в 2020 году будет ниже уровня прошлого года, но насколько он будет падать и как долго будет продолжаться, по-прежнему трудно предсказать».

Меры МВФ стали последними по времени действиями среди международных финансовых учреждений и центральных банков по всему миру по преодолению опасений экономических последствий от быстро распространяющейся болезни.

Федеральная резервная система США объявила во вторник о снижении процентной ставки на полпроцента, тогда как Всемирный банк пообещал 12 млрд долларов в рамках немедленного финансирования стран, борющихся за сдерживание вируса.