Международный университет туризма начинает работать в Самарканде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный университет туризма «Шелковый путь», созданный постановлением Президента Узбекистана от 28 июня 2018 года в городе Самарканде, начнет обучать студентов с 2018/2019 учебного года. Об этом сообщает агентство «УзА».

Для этого, как предусмотрено в данном постановлении, в бакалавриат университета по направлениям туризм, проектирование в сфере туризма, маркетинг в сфере туризма, технология услуг в сфере туризма и их организация, логистика в туристической деятельности, профессиональное образование, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, менеджмент массовых мероприятий будут приняты 125 молодых людей.

«В соответствии с постановлением Президента в здании, отведенном для университета, 8 июля нынешнего года начался прием документов от абитуриентов», - отметил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Международного университета туризма «Шелковый путь» Азиз Тухтамишев.

По его словам, созданы все необходимые условия. К приему привлечены квалифицированные работники Самаркандского института экономики и сервиса, других высших учебных заведений области.

Кроме того, помощь в процессе оказывают представители Самаркандского областного территориального управления Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма. До 23 июля документы сдали 1107 юношей и девушек. Среди молодых людей, сдавших документы, число получивших рекомендации командования воинских частей пока составляет 18, лиц с инвалидностью - 6. Также сдали документы 10 абитуриентов, имеющих сертификаты признанных международных экзаменационных систем по иностранному языку. Прием документов завершится 25 июля.

Прием абитуриентов на обучение в бакалавриате университета осуществляется на основе тестовых испытаний. Иностранные граждане принимаются в бакалавриат на платно-контрактной основе вне устанавливаемых квот приема путем прохождения собеседования.

В отличие от других вузов по подготовке кадров в сфере туризма, в данном университете в тестовых испытаниях по всем образовательным направлениям первым блоком включен иностранный язык.

«Услышав о создании нового университета, сдала документы в этот вуз, - рассказала М. Улмасова из Наманганской области. - Очень интересуюсь сферой туризма. В будущем хочу стать хорошим специалистом и внести свой вклад в дальнейшее развитие туризма в стране».

По данным приемной комиссии, для поступления на учебу в университет документы сдали абитуриенты из всех областей страны.

С учетом координации работы по организации деятельности университета учебный процесс 2018/2019 учебного года начнется с 1 октября 2018 года.