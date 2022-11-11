Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Международный тюркский экономический форум будет ежегодным

Автор:  
Мадибек Джанибеков
11 Ноября 2022, 12:43
Международный тюркский экономический форум будет ежегодным

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – На саммите Организации тюркских государств Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой проводить Международный тюркский экономический форум ежегодно, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил необходимость укрепления торгово-экономического сотрудничества ОТГ, огромный потенциал и возможности которого не задействованы в полной мере.

«Взаимный товарооборот между нашими странами составляет всего 4 процента от общего объема внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран. Конечно, никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Чтобы в корне изменить ситуацию на этом стратегическом направлении, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг, глава Узбекистана выдвинул инициативу о создании в рамках ОТГ «Пространства новых экономических возможностей».

«Для реализации данного плана предлагаю ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с активным участием стран-членов и наблюдателей организации, а также ведущих представителей мирового бизнеса. Проведение в рамках форума совместных мероприятий в формате «государство и бизнес», встреч предпринимателей и круглых столов, презентаций инновационных проектов и выставок даст большой практический результат. Важно по итогам этих мероприятий ежегодно принимать «дорожные карты», ориентированные на реализацию совместных программ и проектов», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что Организация тюркских государств создаст свой инвестиционный фонд.


Внешняя политика Казахстана   Экономика   Узбекистан   Тюркский мир  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции