Международный тюркский экономический форум будет ежегодным

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – На саммите Организации тюркских государств Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой проводить Международный тюркский экономический форум ежегодно, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил необходимость укрепления торгово-экономического сотрудничества ОТГ, огромный потенциал и возможности которого не задействованы в полной мере.

«Взаимный товарооборот между нашими странами составляет всего 4 процента от общего объема внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран. Конечно, никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Чтобы в корне изменить ситуацию на этом стратегическом направлении, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг, глава Узбекистана выдвинул инициативу о создании в рамках ОТГ «Пространства новых экономических возможностей».

«Для реализации данного плана предлагаю ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с активным участием стран-членов и наблюдателей организации, а также ведущих представителей мирового бизнеса. Проведение в рамках форума совместных мероприятий в формате «государство и бизнес», встреч предпринимателей и круглых столов, презентаций инновационных проектов и выставок даст большой практический результат. Важно по итогам этих мероприятий ежегодно принимать «дорожные карты», ориентированные на реализацию совместных программ и проектов», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что Организация тюркских государств создаст свой инвестиционный фонд.